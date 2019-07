Permanenze inaspettate

Il Corriere dello Sport spiega che Roberto Inglese sta per fare ritorno a Parma, sfuma dunque l’attaccante su cui da tempo c’erano gli occhi del Bologna, anche se una trattativa vera e propria non è mai cominciata a causa delle richieste del Napoli. Questo scenario di mercato, almeno per il momento, riavvicina Federico Santander al Bologna. Se dovesse partire, i rossoblù avrebbero solo Mattia Destro come prima punta, motivo per cui non c’è fretta nel vendere. Rimane concreto l’interesse dello Jiangsu Suning, ma deve arrivare un’offerta convincente.

