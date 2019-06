Oggi Tomiyasu a Bologna

Si potrebbe oggi notare a Bologna un giovane giapponese di fisico e stazza, è il nuovo acquisto del Bologna Takehiro Tomiyasu.

Il difensore sta per essere prelevato dal Bologna, accordo con il Sint Truiden per circa 6.5 milioni di euro, e oggi sarà in città per le visite mediche e la firma. L’eliminazione prematura del Giappone dalla Coppa America ha fatto sì che il neo acquisto fosse disponibile per chiudere l’affare e firmare il contratto. Una volta chiuse le visite potrebbe anche arrivare l’ufficialità nella giornata odierna. Tomiyasu sarà poi a disposizione di Mihajlovic dopo un breve periodo di vacanza.