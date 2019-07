Ilja Nestorovski riparte dalla Serie A.

Svincolato dopo l’esperienza al Palermo, l’attaccante macedone ha firmato per tre anni, con opzione per il quarto, con l’Udinese di patron Pozzo. L’attaccante poche settimane fa era stato accostato al Bologna, ipotesi smentita da Fenucci, e ai Montreal Impact, pista invece percorribile. Alla fine però Nestorovski ha scelto di restare in Italia firmando con l’Udinese.