Rischia di saltare l'operazione Theate: dopo aver raggiunto l'accordo sia con l'Ostenda (7 milioni) che col giocatore (quinquiennale da 650mila euro), il Bologna avrebbe messo in stand-by la trattativa dopo il ko in Coppa Italia.

Stallo sulla formula: la società belga vuole la cessione a titolo definitivo, il club rossoblù dopo la disfatta interna con la Ternana ha bloccato la partenza di Tomiyasu e, finito il budget, non può permettersi di spendere subito per un nuovo giocatore. Secondo l'edizione odierna del Resto del Carlino, rimangono due scenari per il Bologna: nel primo, non arriveranno rinforzi in difesa (con il conseguente rilancio di Medel in squadra), mentre nel secondo si proverà il rush finale per Lyanco, con il Toro che continua a chiedere 7 milioni. L'alternativa, fanno sapere dalla Germania, è Marco Friedl, difensore 23enne austriaco del Werder Brema.