Mercato – Skov Olsen: l’affare nasce 10 mesi fa

Nasce da lontano il colpo Skov Olsen al Bologna, affare di cui manca ancora l’ufficialità ma che si può considerare praticamente fatto.

Secondo il Resto del Carlino, i dirigenti e lo scouting rossoblù erano sulle tracce del danese da almeno dieci mesi. Gli emissari rossoblù lo hanno visionato circa tre volte dal vivo e Marco Di Vaio in prima persona ha portato avanti i contatti con famiglia e procuratore. Anche grazie a questo anticipo il Bologna ha potuto battere la concorrenza, perché probabilmente i club esteri avrebbero potuto offrire più denaro al Nordsjelland. Per Skov Olsen 26 gol nell’ultima stagione in 44 presenze.