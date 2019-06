Mercato – Si guarda in casa Palermo

Ancora non è chiaro quale futuro attende il Palermo, e a causa del caos che ha investito i rosanero, molti giocatori potrebbero a breve liberarsi rappresentando occasioni di mercato a costo zero. Su due di loro sono piombati gli occhi del Bologna, consapevole di poter rimpolpare la rosa evitando grossi esborsi.

Il primo nome è Haitam Aleesami (27), che potrebbe diventare il vice di Dijks come terzino sinistro. Per il difensore, nazionale norvegese, ma di origine marocchina, non sarebbe un debutto in Serie A, dal momento che vi collezionò con la maglia del Palermo 31 presenze nella stagione 2016-2017; l’annata si concluse però con la retrocessione. Il secondo giocatore che piace ai rossoblù, e che potrebbe rappresentare una pedina utile per il turnover, è Ilija Nestorovski (29), attaccante dotato di buona fisicità e bravo nel gioco aereo. Arrivò a Palermo anche lui come Aleesami in vista della stagione 2016/2017, alla prima stagione in Serie A realizzò 11 gol e in quelle successive tra i cadetti ha sempre raggiunto la doppia cifra. Lo riporta Il Resto del Carlino.