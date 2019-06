Mercato – Si attende l’ufficialità per il rinnovo di Palacio

Il reparto offensivo del Bologna in vista della stagione 2019-2020 comincia a delinearsi: dopo l’inserimento dell’Atalanta le acque dovrebbero essersi calmate: Rodrigo Palacio è pronto a firmare il rinnovo con i rossoblù, pronto per lui un contratto della durata di un anno con opzione per un secondo legata a determinate condizioni. L’argentino ha rassicurato i tifosi circa la sua permanenza alla corte di Mihajlovic, manca solo l’ufficialità. Si continua a lavorare non solo sulle conferme, ma anche sui nuovi arrivi: Kouamé resta il principale obiettivo, mentre è più defilata la pista che conduce a Defrel.

Il mercato a centrocampo invece è strettamente legato a Pulgar, il centrocampista cileno è attualmente in vetrina per la Copa Amèrica, ha una clausola accessibile (12 milioni) e fa gola a molti. Persiste l’interesse per Gerson, ma non sono tramontate le idee Imbula, Sow e Lovric. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.