Mercato – Saldo trasferimenti: Bfc a meno 34 milioni di euro

Tre riscatti, Orsolini, Sansone e Soriano, tre nuovi arrivi, Denswil, Schouten e Bani: il mercato del Bologna fino a qui è stato dispendioso e nelle tabelle riassuntive di Transfermarkt mancano ancora Skov Olsen e Tomiyasu che non sono ancora ufficiali.

Fino a qui il club di Joey Saputo ha investito sul mercato 41,50 milioni di euro: 15 per Orsolini, 7.5 per Soriano, 7.5 per Sansone, 6 per Denswil, 3 per Schouten, 2.50 per Bani. In uscita invece si registrano incassi per 7.50 milioni di euro: 4.5 per Ferrari, 2 per Krafth, 1 per De Maio. Il saldo parla di meno 34 milioni di euro. All’appello per quanto riguarda gli acquisti mancano i 6 milioni di Skov Olsen e gli altrettanti per Tomiyasu i quali, non essendo ancora ufficiali, non compaiono nelle tabelle di Trasfermarkt. Il tutto porterebbe l’esborso a 53,50 milioni.