Mercato – Respinta la prima offerta per Tomiyasu

Preso Bani, il Bologna va a caccia del centrale titolare in sostituzione di Lyanco e che dovrà fare coppia con Danilo.

Secondo il Resto del Carlino, il Sint Truiden avrebbe respinto la prima offerta per il giapponese Tomiyasu. Il Bologna avrebbe proposto 6 milioni di euro, il club belga ne vorrebbe un paio in più, ma sono previsti contatti nei prossimi giorni. La stessa offerta di 6 milioni è la stessa che il Bologna aveva tentato di proporre al San Lorenzo per Senesi. I rossoblù comunque non accetteranno eccessivi giochi al rialzo. Per quanto riguarda gli altri nomi, cade l’ipotesi Zapata, svincolato dal Milan, Mihajlovic lo vedrebbe simile a Danilo. Resta ancora aperta la pista Verissimo del Santos.