Mercato – Per Kouamé non c’è fretta

Sicuramente ci saranno movimenti in attacco, ma il Bologna non ha fretta e soprattutto non sembra avere l’intenzione di partecipare ad aste di mercato. Mihajlovic attualmente vede altre priorità e vanno ancora definite alcune situazioni interne come quella di Mattia Destro e di Federico Santander. L’allenatore del Bologna durante il ritiro farà le sue valutazioni, senza dimenticare eventuali contingenze di mercato che possono sempre saltare fuori all’improvviso. Per questa serie di ragioni attualmente la trattativa con Kouamé è in stallo, la società rossoblù ha offerto 12 milioni più 3 di bonus a fronte di una richiesta da 15 milioni subito più 5 di bonus. Lo riporta Il Resto del Carlino.