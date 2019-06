Mercato – Palacio resta

Il Bologna ha rintuzzato l’assalto dell’Atalanta per Rodrigo Palacio.

Lo riporta il Resto del Carlino nell’edizione odierna, soffermandosi sulle ultime 48 ore in cui l’Atalanta aveva cercato di convincere ‘el trenza’ con una offerta concreta da una squadra che disputerà la Champions League. Il Bologna si è immediatamente mosso per bloccare sul nascere la trattativa, con il club rossoblù che aveva già in dote il sì di Palacio per rinnovare di un anno il contratto. Ieri ci sarebbe stato un nuovo colloquio tra le parti confermando la volontà di proseguire assieme. A ora arriverà la firma di Palacio con il Bologna, si tratta solo di limare gli ultime dettagli su bonus, gol e presenze.