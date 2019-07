Mercato, ora gli esuberi, poi gli ultimi colpi

Con gli ultimi affari portati a termine, tra oggi e domani le ufficialità di Tomiyasu e Skov Olsen, il Bologna chiude per il momento la sua campagna acquisti con cinque nuovi arrivi.

Bani, Denswil, Schouten, Tomiyasy e Skov Olsen sono le operazioni messe a segno dalla dirigenza rossoblù prima del ritiro di Castelrotto (partenza giovedì). Ora il mercato in entrata dovrebbe fermarsi, con Bigon e Sabatini concentrati sulle uscite. Si cerca di piazzare le pedine con più mercato, ovvero Donsah ed Helander, passando anche per Nagy e Krejci, mentre si lavorerà anche per piazzare i vari Falcinelli, Rizzo e Crisetig. Una volta portate a termine una serie di operazioni in uscita, il Bologna piazzerà un altro colpo importante in mediana (Obiang e Dominguez gli obiettivi, ma occhio anche a qualche nome a sorpresa…). Da verificare, ovviamente, se arriverà una offerta per Pulgar.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, al momento il Bologna si ritiene numericamente a posto. Con l’arrivo di Skov Olsen il reparto è al completo con Orsolini, Sansone, Palacio, Santander e Destro. Ma se dovesse uscire una prima punta, quindi uno tra Destro e Santander, ci sarebbe la possibilità di fare una operazione in entrata verso la fine del mercato.

