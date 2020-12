Mercato – Obiettivo Nkoulou per la difesa, per l’attacco…

Il Bologna si è già mosso sul mercato per individuare i rinforzi che Sinisa Mihajlovic chiede da tempo. Priorità alla punta, ma sulla lista di Bigon e Sabatini sembra esserci anche un difensore centrale.

Il primo obiettivo per la difesa è Nicolas Nkoulou, al momento fuori dai piani di Giampaolo al Torino, che lo ha sempre escluso nelle ultime partite. La piazza rossoblù potrebbe essere l’occasione giusta per il difensore camurenense e Mihajlovic potrebbe avere un difensore di esperienza in più per allungare le rotazioni, orfano della partenza di Bani in estate. In alternativa, si sondano Juan Jesus della Roma e Cetin dell’Hellas, ma in prestito dai giallorossi. Entrambi non stanno trovando spazio.