Mercato, Miha blocca Destro: sarà valutato in ritiro

E alla fine Mattia Destro avrà una possibilità di restare a Bologna.

Secondo il Resto del Carlino, il summit di ieri tra Sinisa Mihajlovic e la dirigenza avrebbe partorito questa decisione: il tecnico vuole valutare l’attaccante in ritiro. Ecco allora che una cessione all’apparenza certa diventa bloccata. Destro salirà dunque a Castelrotto e Mihajlovic ne valuterà le condizioni fisiche e morali prima di tracciare un bilancio. D’altronde Mihajlovic ha sempre sottolineato le qualità di Destro ‘per me è titolare se sta bene’, disse in una delle prime conferenze stampa. Ogni decisione sul futuro della punta di Ascoli è rimandata a fine luglio, quando tra Castelrotto e Austria l’allenatore serbo fornirà una indicazione sul destino di Mattia.