Mercato – Kouamé la priorità, Defrel l’alternativa

Si preannunciano ore calde per il Bologna e Christian Kouamé con il d.s. Bigon che tra oggi e domani proverà a colmare la distanza che separa la domanda, 15 i milioni chiesti da Prezioni, e l’offerta, 12 sono i milioni messi sul piatto delle trattative dal Bologna. La principale alternativa per l’attacco rimane Gregoire Defrel, ma sul quale si deve tenere in considerazione che la Roma potrebbe inserirlo in altre trattative come contropartita tecnica, in particolare destinazione Sampdoria per giungere ad Andersen.

Bologna che continua il pressing su Tomiyasu, nonostante la frenata dovuta al fatto che il Sint Truiden chiede 8 milioni per il cartellino del giovane difensore giapponese attualmente impegnato con la nazionale nella Copa América. Le dirigenze rimangono comunque quotidianamente in contatto e si lavora per trovare una soluzione. Lo riporta Il Resto del Carlino.