Mercato – Interesse per Defrel

Il Corriere di Bologna riporta un interessamento del Bologna per Grégoire Defrel (27), il cui cartellino è di proprietà della Roma. Dopo una prima stagione con la maglia giallorossa in cui ha deluso le aspettative, il francese è stato dato in prestito alla Sampdoria dove ha giocato una discreta stagione segnando 11 gol in 36 partite di campionato. Il ragazzo è attualmente in uscita dopo il mancato riscatto da parte della Sampdoria e la Roma sta cercando per lui una nuova sistemazione.

Defrel è un giocatore duttile, Eusebio Di Francesco nel corso della sua avventura prima al Sassuolo e successivamente alla Roma lo ha schierato sia come prima punta che come esterno destro, il francese, mancino, è funzionale per tagliare verso il centro dell’area di rigore. Attualmente la Roma starebbe cercando di inserirlo nella trattativa con il Cagliari per portare Pavoletti nella capitale, ma la presenza di Walter Sabatini a Bologna potrebbe agevolare la trattativa.