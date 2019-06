Mercato – Il punto sulle cessioni

Il calciomercato ufficialmente non è ancora iniziato, eppure il Bologna fino ad ora con una spesa totale di 32,5 milioni si è dimostrata una delle squadre più attive. Oltre agli acquisti, è il momento di sfoltire la rosa e sistemare il bilancio. La Turchia ora come ora sembra configurarsi come la principale destinazione dei giocatori in uscita: Nagy interessa al Trabzonspor, mentre il Kasimpasa sembrerebbe essere sulle tracce di Krejčí. Anche Donsah potrebbe approdare ad Istanbul, sponda Fenerbahçe, ma su di lui c’è anche il Rizespor. Attenzione ad un possibile inserimento di alcune italiane: Parma e Cagliari sono infatti sulle tracce del centrocampista ghanese.

Avenatti, che sembrerebbe aver trovato la sua dimensione al Kortrijk, ha mercato in Belgio, mentre Falletti piace al Crotone. Si preannunciano dunque giorni caldi non solo per quanto riguarda il mercato in entrata. Lo riporta Il Resto del Carlino.