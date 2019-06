Mercato – Il punto sui giovani

Se da una parte imperversa il mercato dei grandi nomi, dall’altra parte si conducono trattative che hanno una minor risonanza mediatica, ma che in un’ottica lungimirante sono altrettanto fondamentali.

Il riscatto di Riccardo Orsolini da parte del Bologna ha visto partire in direzione Juventus Gianluca Frabotta (19), lo scorso anno in prestito al Pordenone con cui ha conquistato la promozione in Serie B e nel giro dell’Italia Under 19. Rimane per ora a Bologna, nonostante si pensasse che sarebbe stato lui la contropartita per Orsolini, Hamza El Kaouakibi (21), reduce dal prestito alla Pistoiese in serie C dove ha trovato continuità di rendimento giocando 30 partite in campionato. Con la partenza di Helander si libererebbe il posto per Gabriele Corbo (19), promettente difensore centrale che lo scorso anno ha anche debuttato in serie A e su cui sembrava ci fosse un concreto interesse delle Juventus. Mihajlovic valuterà in ritiro anche Kingsley Michael (19) ritornato alla base dopo il prestito al Perugia. Lo riporta Il Resto del Carlino.