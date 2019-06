Mercato – Helander sarebbe libero di partire

Non solo le entrate, ma mai come in questa estate saranno fondamentali anche le uscite.

In casa Bologna si ragiona su determinati profili che non rientrerebbero più nei piani. Si parte da Godfred Donsah, che ha richieste in Turchia, così Nagy e Krejci (cercato dal Kasimpasa). In uscita anche Falletti che ha una offerta dal Crotone e Avenatti, che il Bologna punta a cedere ad una buona cifra in Belgio. Non solo, importanti novità anche in difesa sulle pagine del Resto del Carlino.

Per il quotidiano, in uscita ci sarebbe anche Filip Helander, nonostante il reparto al momento sia sprovvisto di Lyanco e veda anche l’argentino Paz tra le possibili cessioni. Lo svedese sarebbe libero di partire con Mihajlovic che punterebbe sul giovane Corbo.