Mercato – Emergenza Pulgar

Si può dire che negli ultimi sei mesi la carriera di Erick Pulgar sia in qualche modo cambiata, la cura Mihajlovic ha portato ad un miglioramento delle prestazioni del calciatore e la Copa América che sta disputando con il suo Cile non fa che confermare quanto di buono si è visto sotto gli ordini di Sinisa. L’interesse del Siviglia di Monchi non è una novità, ma la lista delle pretendenti si è allargata: non solo il Napoli, ma anche Milan e Arsenal. Giampaolo vede in Pulgar il prototipo del giocatore da piazzare davanti alla difesa nel suo 4-2-3-1, mentre l’Arsenal potrebbe valutare il profilo del cileno nel caso dovesse partire Lucas Torreira. In questo momento la clausola è altamente abbordabile: 12 milioni che diventerebbero 15 nel caso l’offerta arrivasse da un top club. Il rinnovo del contratto con adeguamento e aumento della clausola è una priorità dunque per il Bologna se non vuole rischiare di perdere uno dei cardini del centrocampo. I rossoblù comunque possono contare sul solido legame instauratosi tra tecnico e giocatore. Lo riporta il Corriere di Bologna.