Mercato Bologna, la lista è lunga

Il Bologna riparte con l’obiettivo di migliorare il decimo posto della passata stagione. La questione è quindi molto semplice: dopo aver trattenuto i pezzi pregiati, è necessario rinforzare tutti i reparti con papabili titolari. Mihajlovic ha fatto la sua lista della spesa, e Saputo sta cercando di accontentarlo. Per quanto riguarda la difesa, ieri è stato ufficializzato Mattia Bani arrivato dal Chievo. Il centrale sostituirà Helander, ma rimane almeno un buco ancora da coprire: i rossoblu seguono infatti i vari Tomiyasu, Verissimo, Senesi e Sow. Niente da fare invece per Markovic, che andrà all’Olympiakos. Vista la possibile partenza di Calabresi, poi, occhi su Abate: il sogno rimane comunque Adjapong, che avrebbe chiesto l’immediata cessione al Sassuolo.

A centrocampo, tanto ruota attorno a Pulgar che – ancora impegnato in Copa America – ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Il Bologna non vuole comunque farsi trovare impreparato, ed ha bloccato da tempo Obiang del West Ham. Sondaggi anche per i giovani Lovric e Ginella, mentre si allontana la pista Imbula – proposto allo Stoke City. Non si spegne invece la luce di Gerson. Per l’attacco, infine, il Bologna attende la decisione di Palacio; subito dopo, tutto su Kouamé o Defrel. Quasi abbandonato Inglese.

Fonte: Il Corriere di Bologna