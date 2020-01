Mercato – Barrow – Bologna : Attenzione al Torino

Una trattativa che procede spedita e che sembra doversi concludere a breve quella che coinvolge il Bologna e l’Atalanta per la cessione di Barrow. I rossoblu sono infatti ormai vicinissimi al tanto atteso rinforzo d’attacco, con l’Atalanta che incasserà una cifra vicina ai 15 milioni di euro compresi i bonus.

Nelle ultime ore però si è anche fatto vivo il Torino che ha chiesto informazioni con un sondaggio in cui ha posto Bonifazi come possibile contropartita tecnica per arrivare a Barrow, tuttavia l’Atalanta non sembra essere convinta nello scambiare l’attaccante e continua a preferire l’offerta del Bologna. I rossoblu restano dunque ampiamente in vantaggio per la corsa alla punta neroazzurra.

Tuttomercatoweb