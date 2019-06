Mercato – Andreazzoli non intende lasciar partire Kouamé

L’interesse del Bologna per Christian Kouamé è forte, ma la trattativa, attualmente in stallo per la differenza tra domanda e offerta, rischia di complicarsi ulteriormente. Aurelio Andreazzoli, il nuovo allenatore del Genoa, infatti sogna un tandem d’attacco formato proprio da Kouamé e dal neo acquisto Andrea Pinamonti. Il tecnico ha espressamente richiesto la permanenza dell’attaccante poiché lo considera imprescindibile. Il Genoa stava valutando seriamente i benefici che sarebbero derivati dalla cessione di Kouamé, ma è pronto ad assecondare la volontà di Andreazzoli. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.