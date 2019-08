Chiamato ai microfoni di Sport Today, Manfredi Campione ha parlato della suggestione di Caicedo al Bologna: “Caicedo? Per Caicedo vedo solo una suggestione piuttosto che qualcosa di concreto. È un giocatore forte, come prezzo non è inarrivabile, ma da qui ad essere un obiettivo di mercato per il Bologna ci mancano ancora molti passaggi.”

