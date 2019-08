Luca Marchetti (Sky): “Accordo per Prcic, ma solo se esce Pulgar”

Nel consueto editoriale del giovedì su Tmw, l’esperto di mercato di Sky Luca Marchetti ha parlato anche di una trattativa in casa Bologna. I rossoblù avrebbero trovato un accordo di massima sulle cifre con il Levante per Prcic, ma l’operazione andrebbe in porto solo in caso di uscita di Pulgar. Ecco le parole di Marchetti:

“A Bologna è ancora aperta la trattativa per Prcic, centrocampista bosniaco di proprietà del Levante – scrive Marchetti – C’è accordo di massima sulle cifre, ma si attende l’eventuale uscita di Pulgar per concludere l’operazione. E al momento sul cileno non c’è l’offerta giusta”.