La Spal sull’ex Di Francesco

Stagione in chiaro scuro a Sassuolo per Federico Di Francesco. Il figlio di Eusebio non ha trovato la continuità che cercava a Sassuolo dopo l’esperienza a Bologna e su di lui si sarebbe mossa un’altra emiliana.

Coinvolto in estate in una operazione di mercato che ha portato Falcinelli a Bologna, Di Francesco è ora finito nel mirino della Spal di Semplici, che contestualmente sta cercando pure D’Alessandro. A rinforzare l’attacco del Sassuolo dovrebbe invece arrivare Caputo dall’Empoli.