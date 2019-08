La prima scelta è Dominguez

Da questa settimana torna ad allenarsi con i compagni Erick Pulgar, sul cileno ancora non si sono spente le voci di un possibile trasferimento, ma i rossoblù confidano nella sua permanenza.

A prescindere da come si concluderà questa vicenda, il Bologna sta comunque cercando un centrocampista e il più accreditato sembra essere Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield, la clausola è di 9 milioni, accessibile tanto per i rossoblù, quanto per le concorrenti. L’alternativa porta sempre il nome di Jorrit Hendrix: una trattativa con il Psv è aperta da tempo, il Bologna attende e valuta, mentre gli olandesi desidererebbero chiudere il prima possibile. In attacco il Sassuolo continua il pressing su Kouamé del Genoa, su cui restano vigili gli occhi del Bologna che ha inoltrato un’offerta da 14 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.