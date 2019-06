La Fiorentina si fionda su Inglese

Concorrenza per il Bologna sul profilo di Roberto Inglese.

L’attaccante di proprietà del Napoli, visto a Parma l’ultimo anno, è tra gli obiettivi di mercato del Bologna di Sabatini, ma De Laurentiis spara alto con una richiesta di 25 milioni che di fatto ha frenato la trattativa. I rossoblù si guardano attorno, con i profili di Zaza, Defrel e Kouame accostati al club felsineo, e la concorrenza inizia a farsi importante. Il nuovo dirigente della viola Pradè avrebbe infatti messo proprio Inglese in cima alla lista di mercato del club del nuovo proprietario Commisso, in una campagna estiva che vede anche Lazzari della Spal come obiettivo per la fascia destra di Montella.