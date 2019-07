In Danimarca è partito il campionato, il sostituto di Skov Olsen già a segno…

Mentre il Bologna attende Skov Olsen, il danese sta ultimando le vacanze e dovrebbe sbarcare a Bologna tra domani e mercoledì, in Danimarca il campionato è già iniziato.

Il Nordsjelland, club da cui proviene proprio Skov Olsen, ha già giocato due partite con una vittoria e una sconfitta. Vittoria in trasferta contro l’Horsens, 0-3, all’esordio, e sconfitta 2-1 contro il Midtiylland ieri. In campo ovviamente non c’era il promesso sposo al Bologna, e infatti è stato sostituito nel ruolo dal giovane ghanese Atanga. 18 anni, prelevato in patria un anno fa, Atanga ha disputato la prima stagione nelle giovanili, mentre da quest’anno è stabilmente aggregato in prima squadra. Il rendimento è già buono, il ragazzo ha segnato due gol nelle prime due giornate di campionato.