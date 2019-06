Il terzino dell’Under 20 Bellanova: “Mi ha cercato il Bologna”

Dopo un grande Mondiale Under 20 è pronta una avventura all’estero per Raoul Bellanova.

Il terzino destro del Milan ha rifiutato la proposta di rinnovo del club rossonero e ha deciso di sposare la causa del Bordeaux per una esperienza interessante all’estero. Ma sul giocatore c’era anche il Bologna, come ammesso dallo stesso Bellanova a Tuttomercatoweb: “Ho deciso di andare in Francia e fare questa esperienza, rifiutando la proposta del Milan – ha ammesso – Altre squadre su di me? Sì, sono stato vicino al Manchester City, ma mi avevano chiesto anche Tottenham, Juventus, Sampdoria e Bologna“.