Il padre di Skov Olsen: “Deve prendere una decisione importante”

Andreas Skov Olsen si è preso qualche giorno di tempo per valutare bene il suo futuro. Lo ha ammesso suo padre all’organo di informazione B.T.

“Andreas deve prendere una decisione importante – ha affermato – Ci sta pensando tenendo in considerazione tutti gli aspetti. È un ragazzo che sa gestirsi da solo. Il Bologna attende una sua risposta e sono fiduciosi, c’è un progetto importante per lui e si prospetterebbe una bella condizione. L’aspetto economico non è essenziale, per lui conta il progetto e ci sta pensando, dall’altro lato lui sarebbe felice anche qui con la sua Peugeot”.