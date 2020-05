Il calciomercato che verrà

Ieri è ripartita la Bundesliga con 6 partite giocate. Il turno si completerà tra oggi e lunedì con le 3 partite rimanenti. C’era curiosità dopo oltre 2 mesi di sospensione per Covid-19 di vedere giocare delle partite con degli standard differenti dal solito canovaccio calcistico. Spalti ovviamente vuoti, giornalisti distanziati fra loro così come in panchina; curioso poi il modo di esultare dopo aver segnato un gol. Alcuni giocatori hanno esultato tenendosi a debita distanza guardandosi negli occhi; altre squadre hanno esultato con alcuni giocatori che si toccavano i gomiti mentre con un po’ di stupore, i 3 gol che l’Hertha Berlino ha rifilato in casa dell’ Hoffenheim, i giocatori berlinesi hanno festeggiato alla vecchia! Abbracci condivisi con assembramenti anche tra 5-6 giocatori uniti appassionatamente per festeggiare un gol realizzato. E in Italia?

Salvo ulteriori slittamenti, il Campionato Lega Serie A dovrebbe riprendere sabato 13 giugno o 20 giugno. Qualora dovessero slittare anche quelle 2 date, per ultimare il tormentato campionato 2019-2020, si ipotizza di far giocare solo play off e play out. Di certo, sarà importante buttare un occhio se non entrambi alla Bundesliga. Sicuramente ogni storia è a sè; va però detto che se da qui a un mese in Germania dovesse tutto filare per il meglio, sarà maggiormente incentivante ed incoraggiante, riprendere anche gli altri campionati. Da capire come affrontare le squadre in trasferta, i propri ritiri. Non è ancora dato di sapere se per esempio potranno andare in ritiro in un Hotel ovviamente super ispezionato. Più probabile una trasferta da andata e ritorno in giornata con la possibilità però di potersi fare la doccia subito nel dopo partita. Insomma, da qui a 2-3 settimane, si cercherà di capire come ripartire. Tutto tramonterebbe solo nel caso di qualche giocatore trovato positivo al virus. Si fermerebbe la squadra che ha giocatori risultati positivi e la squadra avversaria che ha affrontato e che ha contagiato. Il weekend successivo, salterebbero minimo 2 partite. Ci si ritroverebbe in buona sostanza, punto a capo. Ecco da qui la difficoltà a prendere questa delicata decisione. Gli allenamenti proseguiranno almeno per il momento a livello individuale.

E il mercato che verrà, come sarà? Oggi su SKY sport canale 200 dalle 14 alle 17 andrà in onda Calciomercato che verrà. Ospiti Riccardo Bigon e Walter Sabatini. Per i tifosi del Bologna, sarà quindi un appuntamento da non perdere. Di Marzio chiederà agli uomini mercato del Bologna, come sarà il prossimo mercato. Sabatini per sua stessa ammissione, vorrebbe che non finisse mai mentre Bigon al contrario, vorrebbe che iniziasse e finisse nella sessione estiva senza neanche il mercato cosiddetto di riparazione a gennaio. A mio modo di vedere, a prescindere dal proseguimento o meno del campionato, si faranno movimenti in entrata e in uscita solo con dei prestiti e solo con qualche raro acquisto e cessione. Tutti i giocatori hanno giocoforza perso valore contrattuale. Prendendo solo come esempio la rosa del Bologna, prima dello stop valeva circa 160 milioni di €, ora vale 119 milioni. Orsolini aveva un valore di mercato pari a 25 milioni di €, ora vale 20 milioni. Dominguez da 17,5 è sceso a 15. Solo il portiere Da Costa di tutta la rosa rossoblu ha mantenuto intatto il proprio valore, 200 mila €. Va da sè che tutte le società, difficilmente saranno disposte a cedere giocatori a titolo definitivo facendo delle minusvalenze. Per Dijks la scorsa estate erano arrivate offerte sopra i 10 milioni. Causa problemi fisici non ha praticamente giocato, il suo valore era sceso sotto i 7 milioni. Ora Dijks vale 4 milioni di €. Farebbe probabilmente un affare chi lo acquista ma non certo il Bologna. Discorso diverso per esempio per Santander o per i giocatori in scadenza di contratto o un po’ datati. Santander acquistato a 6,5 milioni ora ne vale 4. Se però per esempio, Santander non dovesse rientrare nei piani di Mihajlovic e lo si volesse sostituire con Favilli, ecco che qui si potrebbe ragionare anche con la formula della cessione. Stessa cosa potrebbe fare la Roma per Kolarov. Prima dello stop Kolarov valeva 7,5 milioni, ora è valutato sui 6. Un giocatore che va per i 35 anni, non sarà certo un problema cederlo a quelle cifre. Poi ci saranno le solite operazioni tra grandi squadre dove magari qualche acquisto da top player lo faranno ugualmente magari aggiungendo al contratto clausole a rendimento dove a fine stagione prossima, alla società che ha ceduto il giocatore, gli verrà riconosciuta anche la quota di mercato che aveva prima di Covid-19 e magari anche una percentuale quando andranno a vendere il giocatore per ottenere anche la plusvalenza. Il mercato del Bologna in attacco è già fatto. Acquistato Vignato dal Chievo, il trequartista sarà il vice Soriano. Rientrano poi da Montreal Okwonkwo e Lappalainen. Il finlandese se Sinisa lo riterrà pronto, resterà in rosa e se la giocherà. Orji invece va in scadenza nel 2021. Bisogna vedere se lasciarlo ancora in prestito a Montreal allungandogli ovviamente il contratto o se fargli fare magari un anno in serie B. Santander a Bologna sta bene ma nelle rotazioni del mister serbo, è sceso parecchio. Se parte Santa, arriva un altro attaccante; Favilli? Falcinelli non rientra più nei piani pur avendo il contratto in scadenza nel 2022. Il centrocampo è piuttosto folto, i rientri di Donsah e Kingsley potrebbe per uno dei due essere di troppo. Per Donsah, mister Mihajlovic ha speso sempre parole dolci, per il ghanese con scadenza 2022 potrebbe essere l’ultima occasione in casa rossoblu. Kingsley il cui contratto scade nel 2024, ha sicuramente fatto vedere in ritiro, nelle amichevoli precampionato e anche alla prima giornata in quel di Verona, buone cose. Giocatore che a centrocampo si muove molto bene e sa giocare bene la palla anche in verticale. Se non parte un centrocampista, uno tra Donsah e Kingsley verrà ceduto presumibilmente in prestito. Valencia non interessa. Rizzo contratto in scadenza giugno 2020 non farà rientro. Capitolo difesa; Danilo e in scadenza ed ha 36 anni. Gli si prolunga il contratto di un altro anno o si punta sul prestito con diritto di riscatto di Lyanco dal Torino? Tra Danilo e il mister è nata un’alchimia particolare. Se si accontenta di un ingaggio non troppo pesante, potrebbe restare un altro anno a prescindere dall’arrivo o meno di Lyanco. Calabresi va in scadenza nel 2022. L’Amiens dove è stato prestato, avrebbe il diritto di riscatto. La società francese, penultima in classifica, non sembra però intenzionata a riscattarlo. Con Sinisa però, si dovrebbe riaccreditare. Personalmente una chance gliela darei. Con Inzaghi, assieme a Santander era stato il meno peggio. A Paz il contratto scade nel 2022 ma resterà a Lecce. In sostanza, con il rientro di 3-4 prestiti da tenere, l’arrivo di Kolarov, Lyanco, Favilli e Vignato, il mercato sarebbe già fatto senza sborsare grosse cifre. Dijks di fatto, sarebbe un nuovo acquisto così come il prolungamento di un altro anno a Bologna per l’eterno Palacio. A Krejci scade il contratto, se arriva Kolarov e a sinistra l’olandese gioca come a fine campionato scorso, per il ceco non ci sarebbe più spazio e anche come esterno avanzato con Sansone e all’occorrenza Vignato, ad occupare la fascia sinistra. Un passo alla volta. Vediamo prima quale sarà l’epilogo del Campionato e poi al calciomercato che verrà con date e modalità ancora tutte da scoprire.