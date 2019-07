Ieri l’agente di Donsah a Casteldebole

Non è ancora delineato il futuro di Godfred Donsah.

Il mediano ghanese non ha trovato quella continuità che si aspettava a Bologna, per lui annate di alti e bassi, soprattutto l’ultima in cui il minutaggio è stato molto basso. Da capire quali saranno le valutazioni che far Mihajlovic, ma nel frattempo ieri il suo agente Silvio Pagliari sarebbe stato visto a Casteldebole. Su Donsah c’è una forte pista turca che porta il nome del Fenerbahce e una in Bundesliga che corrisponde al Wolfsburg.