GdS – Summit con Saputo: alzata l’offerta per Kouamé

La novità del giorno è la presenza del presidente Joey Saputo a Bologna. Il numero 1 rossoblu è arrivato ieri a Casteldebole e oggi, dopo aver fatto visita a Sinisa Mihajlovic nel pomeriggio, partirà alla volta della Germania: raggiungerà la squadra verso sera, e domani assisterà all’amichevole contro l’Augsburg. Saputo si è però fermato a Casteldebole per un vero e proprio summit di mercato con Sabatini, Fenucci e Di Vaio. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, è fondamentale pensare prima alle cessioni, ma le operazioni in entrata non sono ancora finite.

Innanzitutto, si registra un incremento dell’offerta per Kouamé. Il Bologna avrebbe infatti messo sul piatto ora 14 milioni di euro per l’attaccante del Genoa, avvicinandosi così ai 20 milioni richiesti da Preziosi. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, tutto ruota ancora attorno al nodo Pulgar. Se il cileno dovesse partire, allora il Bologna punterà tutto su Prcic del Levante. Se così fosse, servirà però anche un altro mediano per i rossoblu. Sabatini e Bigon tengono infatti d’occhio anche Hendrix del Psv e Dominguez del Velez.