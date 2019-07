Gds – Incrocio Bologna-Sassuolo: ballano Obiang e Duncan

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, il Sassuolo sarebbe intenzionato ad accelerare le trattative per portare in Emilia Pedro Obiang. Per il centrocampista in forza al West Ham, i neroverdi batterebbero la concorrenza proprio del Bologna, che sarebbe qundi obbligato a varare strade diverse.

Le piste alternative per i rossoblu portano a Dominguez del Velez e Duncan, proprio di proprietà del Sassuolo.