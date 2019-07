GdS – Il punto sul mercato

In questo momento il mercato del Bologna è in una fase di stallo e molto è legato alla risoluzione di alcune situazioni. Si attende la risposta di Skov Olsen e attualmente non sono state considerate alternative: il ritorno di Edera non è mai stato preso troppo in considerazione e l’interesse per Benjamin Kololli dello Zurigo sembrerebbe già essere svanito.

Continua la ricerca di vice-Dijks, mentre non si opererà per trovare un vice-Mbaye dal momento che Tomiyasu può giocare anche come terzino destro. All’eventuale partenza di Pulgar è invece legato l’arrivo di Obiang, mentre la Cina è attualmente è più lontana per Federico Santander: a fronte di una richiesta da 25 milioni, lo Jiangsu Suning ha fatto un passo indietro. Le alternative al Ropero rimangono Kouamé e Gabbiadini.