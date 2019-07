GdS – Il punto sul mercato

E’ in fase di chiusura la trattativa che porterà Andreas Skov Olsen al Bologna, i tempi si sono allungati per una pausa di riflessione del ragazzo e stava per diventare un caso, il danese firmerà un quinquennale con i rossoblù ed è atteso per domani in città per la firma.

Sempre domani ricominceranno gli allenamenti a Casteldebole e si rivedrà in gruppo Federico Santander di ritorno dalle vacanze dopo aver disputato la Copa America, su di lui ci sono interessamenti dalla Cina e dall’Inghilterra, ma fino ad adesso non sono giunte offerte giudicate congrue dalla società, inoltre recentemente l’attaccante ha ribadito la volontà di rimanere al Bologna. Pulgar si ricongiungerà con i compagni alla fine del ritiro in Austria, salvo che qualcuno non decida prima di pagare la clausola rescissoria. Nicolas Dominguez rimane il principale obiettivo per il centrocampo, ha una clausola da 9 milioni, ma il Bologna sta trattando. In uscita ci sono i soliti noti: Donsah, Krejci e Nagy. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.