GdS – Fenucci: “Attendiamo il sì di Skov Olsen”

Termina alla grande il ritiro a Castelrotto per il Bologna, che batte 9-0 in amichevole la Virtus Bolzano. A margine del match, ha rilasciato qualche parola Claudio Fenucci. “Abbiamo iniziato il ritiro con la triste notizia di Mihajlovic. Ci siamo stretti attorno a lui, cercando di farci forza a vicenda – esordisce il dirigente, che poi continua – In questa stagione la società ha rilanciato il progetto sportivo. Di certo, nonostante quanto accaduto, la permanenza di Mihajlovic non è mai stata in discussione”.

C’è poi spazio anche per un breve commento sul mercato da parte dell’amministratore delegato. “Sul mercato ci manca ancora qualcosina, ma siamo sulla buona strada – spiega Fenucci, che infine conclude – Attendiamo il sì di Skov Olsen“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport