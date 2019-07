GdS – Bologna, Skov Olsen si è deciso: arriva lunedì

Dopo settimane di trattative, il Bologna sembra aver finalmente chiuso per Andreas Skov Olsen. Il ragazzo è già stato in Italia e a Bologna per visitare l’ambiente e svolgere – superandole – una parte delle visite mediche. Il talento danese ha poi però cambiato idea: qualcosa non lo ha convinto. Attualmente ancora di proprietà del Nordsjaelland, ha preferito pensarci bene: trasferirsi in Serie A stravolgerebbe completamente la sua carriera e la sua vita. Ora, secondo “La Gazzetta dello Sport”, il ragazzo sembra essersi deciso: firmerà col Bologna.

Il classe 1999 dovrebbe sbarcare in Emilia lunedì, e dunque l’annuncio da parte del club felsineo dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana. Skov Olsen ha capito quale fosse l’opzione migliore per lui: mettersi in mostra e soprattutto crescere a Bologna, oppure non giocare al Bayern Monaco. I rossoblu hanno l’ok di tutte le parti e, salvo altre sorprese, Andreas Skov Olsen sarà l’ennesimo acquisto dell’era Sabatini.