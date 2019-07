GdS – Bologna, dubbio Calabresi: si sonda la pista Maehle

Nonostante già i diversi colpi di mercato, Saputo vuole accontentare in tutto e per tutto Mihajlovic. Il Bologna ha sistemato la questione difensori centrali, ma non quella dei terzini. Serve di sicuro un nome a sinistra come vice-Dijks, ma probabilmente anche a destra. Sembra infatti che Mihajlovic non sia ancora convinto di Arturo Calabresi: di conseguenza, qualcosa dovrò muoversi da quella parte.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, la dirigenza rossoblu starebbe sondando la pista che porta a Joakim Maehle, laterale destro danese classe 1997 di proprietà del Genk. Il ragazzo si giocherebbe dunque il posto con Mbaye, ormai un veterano fra i felsinei. Maehle ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 9 milioni di euro, ma il suo contratto scadrà il 30 giugno 2020. Sabatini e Bigon potrebbero tentare l’affondo.