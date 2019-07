Gazzetta – Sabatini: “Sconfiggere i traumi sarà la nostra forza”

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport viene riportata una lunga intervista a Walter Sabatini, neo direttore dell’area tecnica di Bologna e Montreal Impact. Il dirigente rossoblu ha voluto lanciare un messaggio a Sinisa: “Avrei voluto sfidare il mondo con lui, in maniera irriverente. Ora servirà temo, dovremo frenare un po’. Lui ce la farà. Resilienza è la parola chiave, quella che ha dato al Bologna nei 4 mesi della cavalcata salvezza. Ho avuto personalmente a che fare con la resilienza, sono stato a contatto con l’aldilà. Sono stato morto due volte in quei 40 giorni di coma, ero pronto per il paradiso, ma Dio non mi ha dato le chiavi.”

Scheda 1 di 5