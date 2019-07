Gazzetta – Non si esclude un ritorno di Inglese a Parma

Roberto Inglese (27) è uno dei principali obiettivi di mercato del Bologna, ma a causa delle elevate richieste del Napoli, si parla di 25 milioni, sia i rossoblù che le altre società interessate hanno momentaneamente sospeso ogni concreta trattativa.

L’intenzione del giocatore sarebbe quella di giocare in una società con maggiori ambizioni, ma, nel caso non arrivasse una proposta adeguata, ha dichiarato che non gli dispiacerebbe disputare un’altra stagione con la maglia del Parma; tale scenario sembra comunque difficile, ma non impossibile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.