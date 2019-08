Gazzetta – Destro resta e forse rinnova

Mattia Destro non lascerà Bologna.

La sua intenzione è chiara, vuole restare rossoblù. L’arrivo di Sinisa Mihajlovic lo ha rigenerato e per il tecnico lui sarebbe l’attaccante titolare ideale. Dall’altro lato Mattia ha guardato negli occhi Mihajlovic a inizio estate gli ha fatto una promessa, ora vuole mantenere la parola data.

E allora in attacco quasi certamente il Bologna rimarrà così. ‘Gol dediche e rinnovo. Nel Vangelo di Mattia c’è solamente il Bologna’ titola oggi Gazzetta. Sì, si parla anche di rinnovo, ma non ora. Destro guadagna quasi due milioni e va in scadenza nel 2020, bisognerà incontrarsi con il club per una soluzione e non è escluso che in autunno qualcosa in questa direzione possa muoversi.