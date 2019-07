Gazzetta – Derby emiliano per Obiang

Il Bologna nelle scorse ore ha ufficializzato alcuni colpi di mercato: l’annuncio di Denswil era nell’aria ormai da giorni, più sorprendente invece quello di Andreas Skov Olsen e ancora di più l’arrivo del classe 2001 Juwara, prelevato dal Chievo.

Capitolo centrocampo: Pedro Obiang (27) è attualmente il principale obiettivo per completare questo reparto, ma La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna riporta che il Sassuolo si è inserito con forza e questo potrebbe scatenare un’asta sicuramente non gradita in casa Bologna. Resta perciò viva la pista che conduce a Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield.