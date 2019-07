Falletti verso la B, Paz potrebbe tornare in Argentina

Dopo la prima parte con tante operazioni chiuse in entrata, il mercato del Bologna ora produrrà delle cessioni.

Di rientro dall’Austria saranno da risolvere alcune questioni sui giocatori in uscita. In mediana fuori dai giochi c’è Nagy, ma attualmente non ci sono grandi movimenti di mercato, mentre Donsah, con gli infortuni di Dzemaili e Schouten, e senza un arrivo dal mercato, potrebbe momentaneamente restare. In avanti, Falletti ha addosso gli occhi della Virtus Entella, mentre in difesa l’argentino Paz potrebbe rientrare in patria.