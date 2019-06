Il Bologna avrebbe chiuso per un rinforzo difensivo, ed è un nome mai uscito fino a qui.

Secondo il collega Gianluca Di Marzio, il Bologna avrebbe trovato l’accordo con il Chievo per l’arrivo del difensore Mattia Bani. Per i rossoblù una operazione da 2.7 milioni di euro. Bani, nella scorsa stagione al Chievo, ha disputato 30 partite in campionato.