Di Marzio – Fatta per Tomiyasu e Denswil

Il Bologna avrebbe trovato i suoi due difensori centrali.

Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sono in arrivo due difensori stranieri. Il primo è il noto Takehiro Tomiyasu, prelevato dal Sint Truiden per 7 milioni di euro. Il secondo è invece un nome nuovo. Il club rossoblu avrebbe infatti chiuso per Stefano Denswil, difensore mancino del Club Brugge, per una cifra di 6.5 milioni di euro. Con l’innesto di Bani e queste due operazioni in entrata, il mercato dei centrali difensivi dovrebbe chiudersi qui.