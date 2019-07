CorSport – Una telefonata prima del summit

Mercoledì la triade Sabatini–Fenucci–Bigon partirà per il Canada per incontrare Saputo, ma tra oggi e domani è anche previsto un confronto telefonico tra Mihajlovic e il presidente. La priorità del tecnico è un rinforzo a centrocampo, in cima alla lista dei desideri c’è Pedro Obiang del West Ham, ma non si esclude la pista che porta a Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield, un pupillo di Sabatini. La differenza tra le valutazioni dei due calciatori è di circa 3 milioni, il West Ham per Obiang chiede 11 milioni, mentre il costo di Dominguez è di 8/9 milioni. Lo scenario dovrebbe iniziare a farsi più chiaro alla fine di questi impegni dei vertici rossoblù, ma anche in virtù delle garanzie date a Sinisa, c’è da pensare che le sue richieste saranno esaudite.