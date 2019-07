CorSport – Il punto sul mercato

La trattativa per Andreas Skov Olsen ancora non può dirsi chiusa, c’è stato un ripensamento da parte del giovane esterno, ma nulla è per ora definitivo. Nel caso dovesse saltare, il Bologna dovrà tuffarsi alla ricerca di un vice-Orsolini, nomi nuovi però ancora non sono emersi. Rimane un nodo fondamentale la questione legata al ruolo di vice-Dijks, scartati Aleesami, svincolatosi dal Palermo, e Pezzella dell’Udinese, attualmente si valuta Federico Dimarco (21) di proprietà dell’Inter, ma lo scorso anno in prestito al Parma.

