Corriere di Bologna – Tutto fatto per Santurro alla Sambenedettese

Il Bologna pensa costantemente al mercato, soprattutto a quello in entrata. Sabatini e Bigon devono però occuparsi anche di quello in uscita, anche per una questione economica. Tanti gli esuberi, tra cui Antonio Santurro. Tutto fatto secondo “Il Corriere di Bologna”: il portiere rossoblu lascerà il club per andare alla Sambenedettese.

Il terzo portiere andrà dunque in prestito in Serie C, dove sarà allenato dall’ex Juventus Paolo Montero. Oltre a lui, in partenza anche Nagy – su cui ci sono diversi club turchi tra cui il Trabzonspor – e Krejci, su cui ci sono il Kasimpasa e lo Sparta Praga. Si attende invece solo l’ufficialità per Avenatti allo Standard Liegi.